Встреча Ван И и Марко Рубио прошла в конструктивном ключе - МИД КНР

В МИД КНР высказались о недавней встрече главы МИД Китая Ван И и руководителя Госдепа США Марко Рубио. В ведомстве считают, что она прошла в конструктивном ключе.

Встреча главы МИД Китая Ван И и госсекретаря США Марко Рубио в Куала-Лумпуре прошла в положительном и конструктивном ключе, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

"Обе стороны согласились с тем, что встреча прошла в положительном, прагматичном и конструктивном ключе"

- МИД Китая

Стороны также согласились укрепить дипломатические связи во всех сферах и на всех уровнях, задействуя представителей МИД.

Ван И надеется, что Вашингтон будет рассматривать Пекин с объективной и прагматичной точки зрения, а также придерживаться принципа взаимного уважения.