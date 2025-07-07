США намерены поддерживать каналы связи с КНР

Марко Рубио: Вашингтон и Пекин должны поддерживать каналы коммуникации.

Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с главой МИД КНР Ван И. Американский госдеятель заявил о необходимости сохранения открытых каналов связи с Пекином, сообщила представитель госдепартамента Тэмми Брюс.

"Госсекретарь Рубио подчеркнул важность поддержания каналов коммуникации"

– Тэмми Брюс

Как отметила Брюс, переговоры глав дипломатии прошли в продуктивном ключе. Стороны сошлись на необходимости найти пути к сотрудничеству, а также преодолеть противоречия.

Марко Рубио сегодня заявил, что лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин намерены провести встречу. Место и время встречи является предметом обсуждения сторон.