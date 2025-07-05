Вестник Кавказа

Глава Минфина США планирует встречу с китайским коллегой

Глава Минфина США планирует встречу с китайским коллегой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшие две недели министр финансов США планирует провести встречу с китайским коллегой. Предыдущие переговоры в Женеве и Лондоне он назвал хорошими.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что намерен в ближайшие две недели встретиться со своим коллегой из Китая.

"Могу сказать, что собираюсь встретиться со своим коллегой [из Китая] в ближайшие пару недель. У нас были хорошие встречи в Женеве и в Лондоне, мы относились к ним с большим уважением"

- Скотт Бессент

Он подчеркнул, что Китай и США – две крупнейшие экономики, и есть вещи, которые они могут делать совместно.

В интервью телеканалу CNBC Бессент не уточнил, с кем именно из китайских коллег он планирует встретиться. На переговорах в Женеве делегацию от Китая возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, отвечающий за финансово-экономический блок в правительстве.

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