Глава Минфина США планирует встречу с китайским коллегой

В ближайшие две недели министр финансов США планирует провести встречу с китайским коллегой. Предыдущие переговоры в Женеве и Лондоне он назвал хорошими.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что намерен в ближайшие две недели встретиться со своим коллегой из Китая.

"Могу сказать, что собираюсь встретиться со своим коллегой [из Китая] в ближайшие пару недель. У нас были хорошие встречи в Женеве и в Лондоне, мы относились к ним с большим уважением"

- Скотт Бессент

Он подчеркнул, что Китай и США – две крупнейшие экономики, и есть вещи, которые они могут делать совместно.

В интервью телеканалу CNBC Бессент не уточнил, с кем именно из китайских коллег он планирует встретиться. На переговорах в Женеве делегацию от Китая возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, отвечающий за финансово-экономический блок в правительстве.