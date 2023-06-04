ВС Азербайджана пресекли разведку армянских боевиков в Карабахе

Опубликовано: 21:58, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские боевики, все еще остающиеся в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана, запустили разведывательный беспилотник. При попытке пролета над постами азербайджанской армии в Агдамском районе он был нейтрализован.

Как рассказали в Минобороны Азербайджана, сегодня вечером, в районе 19:10 по московскому времени, армянские боевики, находящиеся в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе, запустили квадрокоптер в сторону Агдамского района.

Квадрокоптер был запущен для разведки позиций азербайджанской армии. В тот момент, когда он предпринял попытку пролета над постами ВС АР, беспилотник был нейтрализован.

За два часа до этого, около 17:25 по московскому времени, с территории Армении у селения Зарканд был произведен обстрел позиций ВС Азербайджана у селения Юхари Айрым (Кельбаджарский район). Обстрел был подавлен ответным огнем.