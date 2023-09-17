ВС Азербайджана подверглись интенсивному обстрелу и пресекли ночную провокацию

Опубликовано: 11:12, 17 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня ночью подразделения армии Азербайджана была обстреляны ВС Армении сразу на двух направлениях, сообщает Минобороны АР. Кроме того, ведомство информирует об очередной провокации, которая была пресечена усилиями азербайджанских ВС.

В ночь с 16 на 17 сентября, а также сегодня утром позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу в Кельбаджарском и Ходжалинском направлении. Об этом сказано на сайте Минобороны страны.

"17 сентября с 00:20 до 00:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Зеркенд и Йухары Загалы Басаркечярского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Демирчидам и Истису Кяльбаджарского района"

– Минобороны Азербайджана

В ведомстве также рассказали, что около 00:50 незаконные армянские вооруженные формирования, находящиеся на территории Азербайджана, где временно располагаются российские миротворцы, открыли огонь по позициям ВС Азербайджана в Ходжалинском направлении.

Согласно сообщению министерства, примерно в 09:55 армянские подразделения с позиций в направлении населенного пункту Истису совершили еще один обстрел в Кельбаджарском направлении. На этот раз он атака была совершена в направлении населенного пункту Истису.

Помимо этого, в Минобороны сообщили о пресечении ночной провокации со стороны ВС Армении.

"С 00:55 до 03:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Агдамском направлениях"

– оборонное ведомство

Там также подчеркнули, что ВС Азербайджана приняли своевременные меры, благодаря которым проводимые работы были пресечены.