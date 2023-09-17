ВС Азербайджана подверглись интенсивному обстрелу и пресекли ночную провокацию

В ночь с 16 на 17 сентября, а также сегодня утром позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу в Кельбаджарском и Ходжалинском направлении. Об этом сказано на сайте Минобороны страны.
"17 сентября с 00:20 до 00:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Зеркенд и Йухары Загалы Басаркечярского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Демирчидам и Истису Кяльбаджарского района"
– Минобороны Азербайджана
В ведомстве также рассказали, что около 00:50 незаконные армянские вооруженные формирования, находящиеся на территории Азербайджана, где временно располагаются российские миротворцы, открыли огонь по позициям ВС Азербайджана в Ходжалинском направлении.
Согласно сообщению министерства, примерно в 09:55 армянские подразделения с позиций в направлении населенного пункту Истису совершили еще один обстрел в Кельбаджарском направлении. На этот раз он атака была совершена в направлении населенного пункту Истису.
Помимо этого, в Минобороны сообщили о пресечении ночной провокации со стороны ВС Армении.
"С 00:55 до 03:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Агдамском направлениях"
– оборонное ведомство
Там также подчеркнули, что ВС Азербайджана приняли своевременные меры, благодаря которым проводимые работы были пресечены.