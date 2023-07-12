Восстановление социальных объектов под Туапсе займет больше месяца

Стихия, обрушившаяся на Кубань, нанесла мощный удар по социальным объектам Туапсинского района – восстановить их необходимо максимально быстро, чтобы не срывать начало учебного года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Губернатор края Вениамин Кондратьев на внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям указал: особое внимание нужно уделить социальным объектам, и в первую очередь школам и детсадам - 1 сентября все школы должны принять учеников, передает "АиФ-Юг".
Работа предстоит огромная: по последним данным, только в Новомихайловском ливни подтопили два детских сада, две школы и стадион, вода стоит в подвалах и на первых этажах школ, пострадала и детская поликлиника, занимавшая первый этаж здания – врачи вынуждены принимать детей в ее взрослом отделении.
Досталось и летним детским лагерям, раскинувшимся в районе вдоль Черноморского побережья – к счастью, подтопления из-за близости моря удалось оперативно ликвидировать, а всем необходимым все 20 лагерей полностью обеспечены.