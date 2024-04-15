Вестник Кавказа

Восьмой город появится в Чечне

Восьмой город появится в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый город будет создан в Чечне в скором времени. Такое поручение дал глава республики Рамзан Кадыров спикеру чеченского парламента Магомеду Даудову.

Еще один город возникнет в Чечне, об этом шла речь на совещании регионального правительства, рассказал глава республики.

"В ходе совещания я поручил Председателю Парламента ЧР Магомеду Даудову провести работу по переводу станицы Шелковской в статус города"

– Рамзан Кадыров

Глава региона подчеркнул, что получение Шелковской статуса города принесет ряд положительных результатов. В частности, это поможет ускорить решение местных вопросов. Кроме того, в городе будет более продуктивным развитие производства, даст больше эффекта повышение инвестпривлекательности.

На данный момент в Чечне 7 городов.

В Шелковской на 1 января 2023 года проживало почти 12 тыс человек.

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