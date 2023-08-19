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Вооруженные армянские группы пытались создать фортификационные сооружения в Ходжалинском направлении

Вооруженные армянские группы пытались создать фортификационные сооружения в Ходжалинском направлении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Незаконные армянские формирования под видом проведения сельскохозяйственных работ пытались построить долговременные инженерные сооружения в Ходжалинском направлении.

Азербайджанские военнослужащие пресекли попытку незаконных армянских вооруженных формирований воздвигнуть долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Ходжалинском направлении. Об этом информирует пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что попытки предпринимались под видом проведения сельхозработ.

«В результате незамедлительных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти попытки были незамедлительно пресечены»

– Минобороны Азербайджана

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