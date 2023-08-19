Вооруженные армянские группы пытались создать фортификационные сооружения в Ходжалинском направлении

Опубликовано: 18:09, 19 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Незаконные армянские формирования под видом проведения сельскохозяйственных работ пытались построить долговременные инженерные сооружения в Ходжалинском направлении.

Азербайджанские военнослужащие пресекли попытку незаконных армянских вооруженных формирований воздвигнуть долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Ходжалинском направлении. Об этом информирует пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что попытки предпринимались под видом проведения сельхозработ.

«В результате незамедлительных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти попытки были незамедлительно пресечены»

– Минобороны Азербайджана