Военные Армении обстреляли из минометов азербайджанские позиции у Зода

Опубликовано: 17:26, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Напряженность у села Зод Басаркечарского района не спадает из-за действий ВС Армении. Чуть больше часа назад армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана из минометов.

Армянские военные продолжают обстреливать азербайджанские позиции, сообщает Минобороны АР.

Обстрел был произведен в 17:15 по местному времени (16:15 мск). Подразделения ВС Армении в Зодском направлении Басаркечарского района обстреляли из минометов противоположные позиции ВС АР.

"Нашими подразделениями принимаются адекватные ответные меры. Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет"

— Минобороны Азербайджана