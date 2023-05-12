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Военные Армении обстреляли из минометов азербайджанские позиции у Зода

Военные Армении обстреляли из минометов азербайджанские позиции у Зода
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Напряженность у села Зод Басаркечарского района не спадает из-за действий ВС Армении. Чуть больше часа назад армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана из минометов.

Армянские военные продолжают обстреливать азербайджанские позиции, сообщает Минобороны АР.

Обстрел был произведен в 17:15 по местному времени (16:15 мск). Подразделения ВС Армении в Зодском направлении Басаркечарского района обстреляли из минометов противоположные позиции ВС АР.

"Нашими подразделениями принимаются адекватные ответные меры. Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет"

— Минобороны Азербайджана

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