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Армения применила ударные БПЛА на границе с Азербайджаном

Армения применила ударные БПЛА на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армения третий день подряд осуществляет провокации в Зодском направлении Басаркечарского района. Согласно сообщению азербайджанского Минобороны, очередная атака ударными БПЛА была совершена в пятницу около 11:30.

Вооруженные силы Армении применили сегодня ударные беспилотные летательные аппараты в направлении азербайджанских позиций. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, удары были нанесены с позиций в Зодском направлении Басаркечарского района примерно в 11:30. Атаковав азербайджанские позиции, Армения тем самым продолжает нагнетать обстановку, отметили в ведомстве.

В Минобороны также рассказали, что в результате ударов не пострадал ни один азербайджанский военнослужащий.

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