Армения применила ударные БПЛА на границе с Азербайджаном

Армения третий день подряд осуществляет провокации в Зодском направлении Басаркечарского района. Согласно сообщению азербайджанского Минобороны, очередная атака ударными БПЛА была совершена в пятницу около 11:30.
Вооруженные силы Армении применили сегодня ударные беспилотные летательные аппараты в направлении азербайджанских позиций. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, удары были нанесены с позиций в Зодском направлении Басаркечарского района примерно в 11:30. Атаковав азербайджанские позиции, Армения тем самым продолжает нагнетать обстановку, отметили в ведомстве.
В Минобороны также рассказали, что в результате ударов не пострадал ни один азербайджанский военнослужащий.