Армения вновь ведет обстрел с позиций у Зода

Опубликовано: 17:59, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В четверг вечером армянская сторона снова обстреливает позиции азербайджанских военных. Огонь из гаубиц открыт с позиций в направлении Зода. ВС Азербайджана принимают необходимые ответные действия, передает Минобороны республики.

Обстрел позиций азербайджанских военных со стороны Зода производится армянской стороной в четверг вечером, информирует Минобороны Азербайджана.

«Позиции азербайджанской армии подвергаются артиллерийскому обстрелу 11 мая с 17:00 подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергают обстрелу из гаубиц "Д-30" позиции азербайджанской армии в указанном направлении условной границы»

– Минобороны Азербайджана

В оборонном ведомстве республики отметили, что подразделения ВС Азербайджана принимают адекватные ответные меры.

Напомним, провокации в Зодском направлении были устроены ВС Армении накануне вечером и этим утром. В результате погиб азербайджанский военнослужащий Орхан Новрузализаде, он проходил сверхсрочной службы. С тяжелым ранением госпитализирован еще один военный ВС Азербайджана.