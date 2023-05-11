Армения вновь ведет обстрел с позиций у Зода

Обстрел позиций азербайджанских военных со стороны Зода производится армянской стороной в четверг вечером, информирует Минобороны Азербайджана.
«Позиции азербайджанской армии подвергаются артиллерийскому обстрелу 11 мая с 17:00 подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергают обстрелу из гаубиц "Д-30" позиции азербайджанской армии в указанном направлении условной границы»
– Минобороны Азербайджана
В оборонном ведомстве республики отметили, что подразделения ВС Азербайджана принимают адекватные ответные меры.
Напомним, провокации в Зодском направлении были устроены ВС Армении накануне вечером и этим утром. В результате погиб азербайджанский военнослужащий Орхан Новрузализаде, он проходил сверхсрочной службы. С тяжелым ранением госпитализирован еще один военный ВС Азербайджана.