Азербайджанский военный погиб при армянской провокации у Зода

Опубликовано: 11:52, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Провокация, устроенная ВС Армении накануне вечером и сегодня утром, стала причиной гибели азербайджанского военнослужащего. Еще один военный ВС АР получил тяжелое ранение.

Азербайджанский военнослужащий убит в результате вооруженной провокации, устроенной ВС Армении в Зодском направлении, сообщает Минобороны АР.

Шехидом стал военнослужащий сверхсрочной службы Орхан Новрузализаде.

В ведомстве также заверили, что азербайджанские подразделения реализуют решительные меры в ответ на провокацию Еревана. При этом военные ВС АР контролируют оперативную обстановку.

Армянская провокация

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что накануне ВС Армении с позиции в Зодском направлении обстреляли азербайджанские позиции. Армянские военные продолжили обстрелы и сегодня утром, в том числе используя минометы и крупнокалиберное оружие. Азербайджанская армия приняла ответные меры.

В результате армянской провокации был тяжело ранен азербайджанский военный. Получили ранения и четверо армянских военнослужащих.

Зачем Армении нападать на Азербайджан сейчас?

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что провокацией кровопролитных боев Армения стремится сорвать предстоящие переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе, Москве и Кишиневе.

"Расчет на срыв переговоров на высшем уровне. В Ереване ожидают, что из-за боестолкновения Ильхам Алиев откажется от встречи, и тогда Никол Пашинян сможет сказать: "Ну, мы же старались, мы делали, что могли, но Азербайджан не хочет подписывать с нами никаких соглашений". Это не более чем очередная игра Пашиняна, которую он ведет на протяжении как минимум двух лет", - сказал он.

Как прекратить провокации Армении?

Политолог подчеркнул, что оградить Азербайджан от периодических нападений Армении и заставить армянские власти договариваться о мире способна только более жесткая политика Баку.

"Я думаю, на сегодняшний день главное, чего боится Пашинян? – это армянская оппозиция. Пашинян боится своих же националистов, которые обвинят его в предательстве. Поэтому сегодня он заложник внутриполитической ситуации в Армении. Как только Азербайджан проявит жесткость и действительно скажет, что мирное продолжение урегулирования под сомнением, провокации быстро прекратятся. Потому что Пашинян прекрасно понимает: новая война с Азербайджаном завершится очередным поражением Армении", - заключил Алексей Фененко.