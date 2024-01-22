Водитель загнал легковушку под грузовик и чудом выжил в Ставрополе

Невнимательный водитель перепутал стоящий грузовик с едущим в Ставрополе. В результате его машина оказалась практически расплющена.

ДТП с фурой и легковым авто случилось вечером в Ставрополе, фото с места событий опубликовала Госавтоинспекция по Ставрополью.

Авария произошла почти в девять вечера. Молодой мужчина ехал на Лада Веста. Он предпочел небезопасную скорость и врезался в стоявший большегруз "Вольво". Уточняется, что фура была припаркована в крайнем правом ряду.

"Со слов 24-летнего водителя Весты, местного жителя, он поздно заметил, что грузовик не двигается, а припаркован"

– ГИБДД

Легковая машина оказалась разбита. Однако водитель никаких травм не получил, так что пострадавших нет.