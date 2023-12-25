Вестник Кавказа

Дагестан потрясло смертельное ДТП

Дагестан потрясло смертельное ДТП
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двое погибли в аварии в Дербентском районе Дагестана. По факту проводится проверка.

Два человека стали жертвами автоаварии в Дагестане, где в Дербентском районе произошло столкновение двух легковушек российского производства.

«На ФАД "Кавказ" произошло столкновение автомобиля "Газель" под управлением 32-летнего жителя Махачкалы с Lada Priora под управлением 42-летнего местного жителя, после чего "Газель" опрокинулась и сбила пешехода, 68-летнюю жительницу Дербентского района»

– управление МВД РФ по региону.

Далее отмечается, что женщина скончалась на месте, а пассажир «Приоры» умер по дороге в больницу. По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. 

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