Вода придет во все города Казахстана - Мининдустрии

Опубликовано: 2:05, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже до конца текущего 2023 года чистая питьевая вода придет в почти во все города и села Казахстана, заверил министр индустрии и инфраструктурного развития страны Марат Карабаев.

К концу 2023 года планируется обеспечить водоснабжением 98,8% казахстанских городов и 96,3% сел, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

На сегодняшний день из 89 городов страны централизованным водоснабжением обеспечены лишь 64, в оставшиеся 25 городов вода придет до конца 2025 года. Из 6 295 сел водой обеспечены 4 900, из них 4 159 сел имеют центральное водоснабжение, в 741 селе установлены комплексные блок-модули, поведал Карабаев на заседании правительства, передает Sputnik Казахстан.

У министерства грандиозные планы – у 126 сел за два года будет создано централизованное водоснабжение, в 59 из них уже разрабатывается проектно-сметная документация. В остальных пока ведутся поисково-разведочные работы. Также планируется, что все производственные процессы систем водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений будут автоматизированы за счет бюджетных средств. Процесс затратный, и только в городах республиканского значения и областных центрах на эти цели понадобится 25 млрд тенге, добавил Карабаев.