ВМС КСИР испытали новейший сверхскоростной десантный катер

На вооружение военно-морских подразделений иранского Корпуса стражей исламской революции вскоре поступит новейший сверхскоростной десантный катер, способный развивать скорость свыше 200 километров в час.

В Иране прошли успешные испытания новейшего десантного катера, способного развивать скорость в 116 узлов (215 км/ч), сообщил высокопоставленный военачальник ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного подразделения армии Ирана.

В ходе выступления на праздновании Национального дня Персидского залива, проходившего в южном портовом городе Бендер-Аббас, командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири подчеркнул успехи иранских специалистов в производстве отечественного оружия, отметив: создание такого ракетного десантного катера – огромный шаг иранского оборонпрома, добавив: новый скоростной катер прошел все технические и специальные испытания, передает иранское информационное агентство Tasnim.

Как отметил ранее командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами, новая техника позволяет стране безгранично присутствовать в морях, а судьба морских сражений определяется точностью, скоростью, глубиной навигации и дальностью действия иранского оружия, соответствующего всем этим критериям.