Власти Узбекистана возьмут под контроль все движение газа

Опубликовано: 15:50, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже к 1 июля в Узбекистане заработает единая система учета приема и подачи газа – постановление об этом подписал президент страны Шавкат Мирзиеев.

До 1 июля в Узбекистане завершат установку приборов онлайн-учета на всех точках приема и подачи газа, которые в интеграции с системой налоговых органов образуют единую систему движения газа в стране - постановление "О мерах по совершенствованию системы ведения учёта добычи, переработки и реализации природного газа и жидкого углеводорода", подписал президент страны Шавкат Мирзиеев.

На установку счетчиков для населения и предприятий "Узбекнефтегаз", "Узтрансгаз" и "Худудгазтаъминот" выделят 153,9 млрд сумов (около $13,5 млн). Также в систему будет внедрена база данных о договорах купли-продажи природного газа и жидких углеводородов, передает Sputnik Узбекистан.

Тем же постановлением до 1 июля будут пересмотрены и введены нормативы, устанавливающие нормы технологических потерь и объем природного газа, используемый для собственных нужд на всех этапах.