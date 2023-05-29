Власти Северной Осетии покажут карту развития туркластера

Опубликовано: 23:58, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме власти Северной Осетии покажут карту инвестиций в регион, упор в которой будет сделан акцент на развитие туристического кластера республики.

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) будет представлена инвестиционная карта Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"На форуме планируется представить инвестиционную карту республики, содержащую информацию о ресурсах, площадках и преференциях для реализации инвестиционных проектов", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Основой концепции стенда площадью 87 кв м станет тема туристического кластера "Солнечный пояс Алании". Также на стенде будет представлена информация о создании в Северной Осетии всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон", создание всесезонного тематического парка "Алания парк", туристско-рекреационного комплекса "Кахтисар" и IT-деревни для обмена опытом и объединения специалистов в этой сфере.

В числе инвестиционных проектов республики - создание транспортно-логистического хаба нового типа для круглогодичной обработки грузов и предприятия по закладке и выращиванию технических сортов винограда и его дальнейшей переработке, строительство тепличного комплекса площадью 60,2 га, завода по производству моноглицеридов жирных кислот и их производных, а также строительстве агрокомплекса в Моздоке.

Также на ПМЭФ запланировано подписание ряда соглашений.