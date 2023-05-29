Власти Северной Осетии покажут карту развития туркластера

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) будет представлена инвестиционная карта Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"На форуме планируется представить инвестиционную карту республики, содержащую информацию о ресурсах, площадках и преференциях для реализации инвестиционных проектов", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
Основой концепции стенда площадью 87 кв м станет тема туристического кластера "Солнечный пояс Алании". Также на стенде будет представлена информация о создании в Северной Осетии всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон", создание всесезонного тематического парка "Алания парк", туристско-рекреационного комплекса "Кахтисар" и IT-деревни для обмена опытом и объединения специалистов в этой сфере.
В числе инвестиционных проектов республики - создание транспортно-логистического хаба нового типа для круглогодичной обработки грузов и предприятия по закладке и выращиванию технических сортов винограда и его дальнейшей переработке, строительство тепличного комплекса площадью 60,2 га, завода по производству моноглицеридов жирных кислот и их производных, а также строительстве агрокомплекса в Моздоке.
Также на ПМЭФ запланировано подписание ряда соглашений.