Власти Петербурга снова вводят масочный режим

Сложная ситуация с ростом простудных заболеваний, гриппа и коронавируса вынудила городские власти снова ввести масочный режим для больниц и массовых мероприятий.

Судя по всему, жителям и гостям Северной столицы России встречать Новый год придется в масках, причем отнюдь не новогодних – городское управление Роспотребнадзора предписало всем организациям и учреждениям соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий, говорится в постановлении главного санитарного врача города Наталии Башкетовой, передает ведомство в своем Telegram-канале.

"Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий (необходимо) обеспечить… использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)"

- постановление Роспотребнадзора Санкт-Петербурга

Масочный режим с сегодняшнего дня заработал во всех городских поликлиниках и больницах, передает РИА Новости.

Причина таких ограничений - осложнение эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом, острыми респираторными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями: по данным ведомства, заболеваемость ОРВИ и гриппом населения города за последний месяц выросла среди взрослого населения на 119,3%, среди детей – на 65,0%, а число заболевших коронавирусом выросло на 62,4%.