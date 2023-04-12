Власти Крыма отказались от массовых мероприятий на майские праздники

Опубликовано: 9:40, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крымские власти приняли решение на предстоящие майские праздники отказаться от каких-либо массовых мероприятий на полуострове из соображений безопасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Из соображений безопасности власти Республики Крым приняли решение не проводить парады, а также шествия "Бессмертного полка" в День Победы и первомайские праздничные демонстрации, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Такое решение было принято ими совместно, однако, несмотря на отмену праздничных мероприятий, ветераны войны, живущие на полуострове, не останутся без внимания властей.

"Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы", - добавил он.

Напомним, в ближайших к Крымскому мосту муниципалитетах и приграничных районах Крыма и на территории Севастополя действует бессрочный высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Также он бессрочно установлен в граничащих с Украиной регионах Центрального федерального округа России.