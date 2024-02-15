Визит Борреля в Армению анонсировали в ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель собрался в Армению. О планах высокопоставленного европейского чиновника рассказал глава делегации Брюсселя в Ереване.
Замглавы Еврокомиссии и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель намерен совершить визит в Армению. О его планах сообщил глава евроделегации Василис Марагос.
"Думаю, что в Армении будут рады ему. Он еще на прошлой неделе проинформировал МИД"
– представитель Брюсселя
Отметим, что визит Борреля в Ереван, если он состоится, станет первым такого рода мероприятием.
В середине февраля глава евродипломатии заявлял о готовности ЕС к диалогу с Арменией о либерализации визовых отношений. Тогда же Боррель анонсировал амбициозное расширение двустороннего сотрудничества с Арменией, прежде всего в области обороны и безопасности.