Вестник Кавказа

Визит Борреля в Армению анонсировали в ЕС

Визит Борреля в Армению анонсировали в ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель собрался в Армению. О планах высокопоставленного европейского чиновника рассказал глава делегации Брюсселя в Ереване.

Замглавы Еврокомиссии и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель намерен совершить визит в Армению. О его планах сообщил глава евроделегации Василис Марагос.

"Думаю, что в Армении будут рады ему. Он еще на прошлой неделе проинформировал МИД"

– представитель Брюсселя

Отметим, что визит Борреля в Ереван, если он состоится, станет первым такого рода мероприятием.

В середине февраля глава евродипломатии заявлял о готовности ЕС к диалогу с Арменией о либерализации визовых отношений. Тогда же Боррель анонсировал амбициозное расширение двустороннего сотрудничества с Арменией, прежде всего в области обороны и безопасности.

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