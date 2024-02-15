Армения будет участвовать в гражданских миссиях ЕС

Ереван решительно намерен присоединиться к гражданским миссиям Евросоюза в других странах. Такое заявление сделал секретарь Совбеза Армении. По словам Армена Григоряна, страна не намерена оставаться только "потребителем" безопасности.

Гражданские миссии Евросоюза могут начать проводиться с участием Армении – по крайней мере, такое желание изъявил секретарь СБ РА на годовщине запуска миссии ЕС в Армении.

По словам Армена Григоряна, долгосрочная миссия Евросоюза, которая действует сейчас в Армении, играет важную роль в обеспечение стабильности в регионе.

"В то же время мы не желаем быть лишь потребителем безопасности и в этом контексте Армения уведомила Брюссель, что готова внести вклад в гражданские миссии ЕС по общей безопасности и политике обороны"

– секретарь Совбеза

Григорян также "вступился" за евромиссию, назвав неприемлемой и не имеющий никаких оснований критику, которые другие страны выражают в отношении EUMA.

Говоря об отношениях Еревана и Брюсселя, он заверил, что они активно развиваются, в том числе и в области безопасности.

"Мы рассматриваем ЕС в качестве важного партнера по диверсификации безопасности и экономики Армении"

– Армен Григорян