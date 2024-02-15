Армения будет участвовать в гражданских миссиях ЕС

Гражданские миссии Евросоюза могут начать проводиться с участием Армении – по крайней мере, такое желание изъявил секретарь СБ РА на годовщине запуска миссии ЕС в Армении.
По словам Армена Григоряна, долгосрочная миссия Евросоюза, которая действует сейчас в Армении, играет важную роль в обеспечение стабильности в регионе.
"В то же время мы не желаем быть лишь потребителем безопасности и в этом контексте Армения уведомила Брюссель, что готова внести вклад в гражданские миссии ЕС по общей безопасности и политике обороны"
– секретарь Совбеза
Григорян также "вступился" за евромиссию, назвав неприемлемой и не имеющий никаких оснований критику, которые другие страны выражают в отношении EUMA.
Говоря об отношениях Еревана и Брюсселя, он заверил, что они активно развиваются, в том числе и в области безопасности.
"Мы рассматриваем ЕС в качестве важного партнера по диверсификации безопасности и экономики Армении"
– Армен Григорян