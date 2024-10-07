Вестник Кавказа

Винзавод на Ставрополье обновят в 2025 году

Погреб с вином
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глобальные перемены коснутся винзавода в Левокумском округе Ставрополья в следующем году. На работы будет потрачено свыше 200 млн рублей.

Завод по производству вина в Левокумском округе Ставропольского края будет обновлен за 218 млн рублей, рассказали в Минэкономразвития региона.

«АО «Левокумское» реализует проект по обновлению и реконструкции цеха первичной переработки, а также модернизации оборудования винзавода. На эти цели предприятие направляет 218 миллионов рублей»

- Минэкономразвития Ставропольского края

Сейчас цех завода может произвести 11 т вина в сезон из собственного винограда. Площадь посевов, принадлежащих предприятию, составляет около 680 га.

Планируемый срок окончания работ – 2025 год.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1040 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Более дюжины природных пожаров произошло за выходные на Ставрополье

Более дюжины природных пожаров произошло за выходные на Ставрополье

В топ популярных направлений РЖД этим летом попал Кисловодск

В топ популярных направлений РЖД этим летом попал Кисловодск

Новые санатории и гостиницы откроются в Кисловодске

Новые санатории и гостиницы откроются в Кисловодске

Ставрополь готов к зиме – власти

Ставрополь готов к зиме – власти

После массовой драки и наезда на пешеходов арестовали двух жителей Ставрополья

После массовой драки и наезда на пешеходов арестовали двух жителей Ставрополья

Очередной суд по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту стартовал на Ставрополье

Очередной суд по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту стартовал на Ставрополье

В Железноводске после реставрации откроют дворец эмира Бухарского

В Железноводске после реставрации откроют дворец эмира Бухарского

Кавказ жалуется на Telegram

Кавказ жалуется на Telegram

Жители Дагестана увеличили суммы банковских вкладов

Жители Дагестана увеличили суммы банковских вкладов

Курортный сбор привлек на Ставрополье 2,3 млн рублей

Курортный сбор привлек на Ставрополье 2,3 млн рублей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы