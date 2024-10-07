Винзавод на Ставрополье обновят в 2025 году

Глобальные перемены коснутся винзавода в Левокумском округе Ставрополья в следующем году. На работы будет потрачено свыше 200 млн рублей.
Завод по производству вина в Левокумском округе Ставропольского края будет обновлен за 218 млн рублей, рассказали в Минэкономразвития региона.
«АО «Левокумское» реализует проект по обновлению и реконструкции цеха первичной переработки, а также модернизации оборудования винзавода. На эти цели предприятие направляет 218 миллионов рублей»
- Минэкономразвития Ставропольского края
Сейчас цех завода может произвести 11 т вина в сезон из собственного винограда. Площадь посевов, принадлежащих предприятию, составляет около 680 га.
Планируемый срок окончания работ – 2025 год.