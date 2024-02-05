Ветер разгонится на Ставрополье до 27 м/с 

В Ставропольском крае прогнозируется усиление ветра до 27 м/с. Будет преимущественно ясно. В понедельник в Ставрополе +3 градуса и без осадков.

Синоптики прогнозируют, что днем в понедельник, 26 февраля ветер в Ставропольском крае будет набирать силу до 27 м/с. Столбики термометров днем будут подниматься до +6, а местами до +10 градусов, ночью похолодает до -6 градусов.

В Ставрополе днем до +3 и без осадков. В течение недели осадков также не прогнозируется, будет преимущественно ясно. В пятницу столбики термометров в краевой столице будут подниматься до +12 градусов.

Специалисты рекомендуют избегать пребывания на открытых пространствах, особенно вблизи деревьев и других потенциально опасных объектов. Сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев или шатких конструкций.