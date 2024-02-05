Вестник Кавказа

Ветер разгонится на Ставрополье до 27 м/с 

Ветер разгонится на Ставрополье до 27 м/с 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае прогнозируется усиление ветра до 27 м/с. Будет преимущественно ясно. В понедельник в Ставрополе +3 градуса и без осадков.    

Синоптики прогнозируют, что днем в понедельник, 26 февраля ветер в Ставропольском крае будет набирать силу до 27 м/с.  Столбики термометров днем будут подниматься до +6, а местами до +10 градусов, ночью похолодает до -6 градусов. 

В Ставрополе днем до +3 и без осадков. В течение недели осадков также не прогнозируется, будет преимущественно ясно. В пятницу столбики термометров в краевой столице будут подниматься до +12 градусов. 

Специалисты рекомендуют избегать пребывания на открытых пространствах, особенно вблизи деревьев и других потенциально опасных объектов. Сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев или шатких конструкций.

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