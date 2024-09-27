Вестник Кавказа

Вещателям вынесли предупреждение за нарушение Избирательного кодекса в Грузии

Вещателям вынесли предупреждение за нарушение Избирательного кодекса в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии предупредили местных вещателей из-за нарушений Избирательного кодекса. Предупреждение получили 10 вещателей.

Национальная комиссия Грузии по коммуникациям письменно предупредила 10 вещателей, нарушавших Избирательный кодекс страны. Об этом сказано в сообщении регулятора.

В Нацкомиссии отметили, что вещатели не обнародовали расценки на платную предвыборную рекламу после 1 сентября, а не согласно кодексу.

Поскольку это первое нарушение правил публикации предвыборной рекламы за год, комиссия решила ограничиться предупреждением.

Напомним, в конце этого месяца в республике пройдут очередные выборы в парламент. Они намечены на 26-е октября.

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