Вещателям вынесли предупреждение за нарушение Избирательного кодекса в Грузии

В Грузии предупредили местных вещателей из-за нарушений Избирательного кодекса. Предупреждение получили 10 вещателей.

Национальная комиссия Грузии по коммуникациям письменно предупредила 10 вещателей, нарушавших Избирательный кодекс страны. Об этом сказано в сообщении регулятора.

В Нацкомиссии отметили, что вещатели не обнародовали расценки на платную предвыборную рекламу после 1 сентября, а не согласно кодексу.

Поскольку это первое нарушение правил публикации предвыборной рекламы за год, комиссия решила ограничиться предупреждением.

Напомним, в конце этого месяца в республике пройдут очередные выборы в парламент. Они намечены на 26-е октября.