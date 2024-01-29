В Узбекистане будут мониторить качество воздуха

На улицах крупных городов и областных центров Узбекистана в скором времени появятся мониторы, которые будут анализировать количество загрязняющих веществ в атмосфере и информировать об этом местных жителей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел видеоселекторное совещание, посвященное первоочередным задачам в сферах жилья, строительства, коммунального хозяйства, транспорта и экологии на 2024 год, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Отметив, что с 2020 года в регионах страны заработали 22 тыс новых промышленных предприятий, глава государства отметил, что сегодня они и автомобили выбрасывают в атмосферу более 2 млн тонн загрязняющих веществ, а промышленные фильтры на некоторых из них эксплуатируются десятилетиями, передает Sputnik Узбекистан.

"В большинстве случаев строительные объекты и проекты реализуются без экологической экспертизы. В связи с этим с 1 апреля решено ввести рейтинг каждого региона по уровню загрязнения воздуха, воды и окружающей среды"

- Шавкат Мирзиеев

Министерству экологии страны совместно с хокимами и руководителями отраслей поручено разработать мастер-планы для каждого района и города по улучшению экологической ситуации на местах, о состоянии которой хокимы отчитаются перед населением.

В Ташкенте и Нукусе, а также в областных центрах и 20 промышленных районах будут установлены автоматические станции мониторинга атмосферного воздуха, а к концу текущего 2024 года будет объявлен рейтинг и экологические паспорта регионов и отраслей, добавил Шавкат Мирзиеев.