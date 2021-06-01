В Туркестанской области построят новое водохранилище

Водохранилище «Байдибек Ата» появится в Туркестанской области. Строительство стартует уже в 2024 году. Также будут модернизированы системы полива.

В Туркестанской области в этом году начнется строительство водохранилища «Байдибек ата», рассказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Также в регионе появится завод, специализирующийся на экономичных систем полива полей, это будет предприятие узбекской компании OMAD Start.

На встрече с аграриями региона были также подняты вопросы о реконструкции и очистке ирригационных каналов, ремонте машинного канала, по которому вода идет из Шардаринского водохранилища до магистрального канала «Достык» и другие проблемы.

«Основная часть вопросов касается ремонта и реконструкции каналов и других гидротехнических сооружений. За долгие годы успело накопиться множество проблем, которые наше министерство намерено решать шаг за шагом»

–Нуржигитов