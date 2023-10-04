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В Турции назвали имя смертника, устроившего теракт

В Турции назвали имя смертника, устроившего теракт
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Личность террориста, подорвавшего себя у здания МВД Турции, установлена. Им, как и ожидалось, оказался участник РПК, запрещенной в стране.

ДНК-анализ позволил выявить личность террориста, устроившего теракт в турецкой столице.

"В результате изучения ДНК было установлено, что вторым террористом был Озкан Шахин, состоящий в сепаратистской организации РПК"

– МВД Турции

Попытка теракта случилась 1 октября, в ней участвовали двое - один террорист подорвал себя, другого нейтрализовали правоохранители. Имя второго преступника также известно - это Хасан Огуз, также член РПК. Инцидент произошел возле здания МВД страны. После этого в Турции стартовала масштабная контртеррористическая операция "Герои".

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