В Турции назвали фейком полный запрет на выдачу ВНЖ иностранцам

В Турции назвали не соответствующей действительности информацию о том, что иностранцам перестали выдавать виды на жительство в Стамбуле. В МВД республики отметили, что это по-прежнему можно сделать в 29 городских районах.
Турция не вводила никаких дополнительных ограничений в вопросе выдачи ВНЖ иностранцам в Стамбуле. Соответствующее заявление сделал в воскресенье Департамент МВД республики, курирующий миграционные вопросы.
"Сообщения о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности"
– сказано в заявлении
Там акцентировали внимание на том, что подобный запрет распространяется только на 10 районов города.
В ведомстве добавили, что список районов, где это можно сделать, был утвержден прошлой осенью и с тех пор не менялся.