В Турции назвали фейком полный запрет на выдачу ВНЖ иностранцам

Опубликовано: 12:33, 16 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции назвали не соответствующей действительности информацию о том, что иностранцам перестали выдавать виды на жительство в Стамбуле. В МВД республики отметили, что это по-прежнему можно сделать в 29 городских районах.

Турция не вводила никаких дополнительных ограничений в вопросе выдачи ВНЖ иностранцам в Стамбуле. Соответствующее заявление сделал в воскресенье Департамент МВД республики, курирующий миграционные вопросы.

"Сообщения о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности"

– сказано в заявлении

Там акцентировали внимание на том, что подобный запрет распространяется только на 10 районов города.

В ведомстве добавили, что список районов, где это можно сделать, был утвержден прошлой осенью и с тех пор не менялся.