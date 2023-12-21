В Турции насчитали свыше 100 тыс россиян с ВНЖ

Граждане России стали вторыми по получению ВНЖ в Турции. В настоящее время в Турции проживает почти 100,5 тыс россиян с временным видом на жительство.

В Турции подсчитали число иностранцев с ВНЖ, всего на 11 января в стране легально проживает 1,108 млн граждан других стран, следует из данных Миграционного управления при МВД Турции.

Больше всего ВНЖ в Турции получили граждане Туркменистана - почти 110 тыс человек, следом идут россияне - 100,4 тыс, граждане Ирака - 90 тыс.

Половина всех иностранцев живет в Стамбуле.

Иностранные граждане в Турции могут получить туристический или краткосрочный ВНЖ. Тем, кто не выехал из страны по окончании срока действия ВНЖ грозит штраф при пересечении границы и ограничение на последующий въезд.