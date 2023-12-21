Число россиян, отдыхающих в Турции, может сократиться

Турция перестала быть дешевым зарубежным направлением для россиян. Вскоре турпоток из России на курорты может сократиться еще, считает турецкий экономист.

Из-за рост цен на отдых в Турции страна рискует остаться без массового турпотока из России, полагает экономический обозреватель из Турции Мустафа Реджеп Эрчин.

По итогам 2023 года россияне были основными туристами в Анталье, всего курортный регион посетили более 16 млн гостей из разных стран. При этом для российских отдыхающих туры в Турцию ощутимо подорожали.

"Да, Турция стала относительно очень дорогой, но я думаю, что это временный период... В этом смысле мы не ожидаем, что российские туристы полностью уйдут из Турции, но, конечно, количество туристов может сократиться"

– Эрчин

Пляжный отдых в Турции любят россияне с разным достатком, богатые российские туристы также выбирают Эгейское побережье Турции. Так, по данным АТОР, путевка в Анталью стала самой дорогой из купленных россиянами в прошлом году, туристы заплатили 24,5 млн рублей.

"В новой туристической стратегии Турции разработана политика, направленная на увеличение не только количества туристов, но и доходов от туризма, и в этом контексте не следует думать, что Турция будет очень дешевым туристическим регионом"

– Эрчин

Можно ожидать, что цены на отдых в Турции стабилизируются в течение года-двух и будут приемлемыми, добавил экономист в беседе с РИА Новости.