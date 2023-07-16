В Туапсе ждут новых наводнений

Руководство Туапсинского района Краснодарского края предупредило сегодня население о высокой вероятности повторения наводнений, заливающих местные населенные пункты с прошлых выходных.
В районе продолжаются проливные дожди с грозами, градом и смерчами, ветер по-прежнему очень сильный. Из-за дождей сегодня вечером или в понедельник могут выйти из берегов реки, по какой причине вокруг Туапсе и возможны новые наводнения.
Жителей Туапсинского района и туристов просят не посещать поймы рек и морское побережье, тем более не подниматься в горы и не уходить в леса, а на трассах водить машины с максимальной аккуратностью.
Напомним, что на этой неделе вокруг Туапсе прошли аномальные ливни – меньше чем за 7 дней в районе выпала тройная июльская норма осадков. Разрушены пешеходные мосты и водоводы, затоплены домохозяйства.