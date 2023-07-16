В Туапсе ждут новых наводнений

Опубликовано: 18:28, 16 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наводнения могут повториться в Туапсинском районе Краснодарского края уже сегодня вечером – проливные дожди не ослабевают, и местные реки вот-вот выйдут из берегов. Туристам и местному населению рекомендовано воздержаться от посещения рек, моря, лесов и гор.

Руководство Туапсинского района Краснодарского края предупредило сегодня население о высокой вероятности повторения наводнений, заливающих местные населенные пункты с прошлых выходных.

В районе продолжаются проливные дожди с грозами, градом и смерчами, ветер по-прежнему очень сильный. Из-за дождей сегодня вечером или в понедельник могут выйти из берегов реки, по какой причине вокруг Туапсе и возможны новые наводнения.

Жителей Туапсинского района и туристов просят не посещать поймы рек и морское побережье, тем более не подниматься в горы и не уходить в леса, а на трассах водить машины с максимальной аккуратностью.

Напомним, что на этой неделе вокруг Туапсе прошли аномальные ливни – меньше чем за 7 дней в районе выпала тройная июльская норма осадков. Разрушены пешеходные мосты и водоводы, затоплены домохозяйства.