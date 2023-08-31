В Тебердинском нацпарке начался пожар

Три гектара леса горят в Тебердинском национальном парке.
Природный пожар начался в Тебердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии, информирует региональный главк МЧС. Уточняется, что пламенем объят три гектара территории нацпарка.
«Площадь пожара составляет 3,1 гектара. Расстояние до ближайшего населенного пункта – поселка Домбай – 4 км, имеются естественные преграды в виде ручьев»
– МЧС РФ
К борьбе с огнем привлечены более сотни пожарных.
Ранее сообщалось о том, что территория нацпарка была закрыта для туристов в связи с высокой пожароопасностью.