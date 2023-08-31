В Тебердинском нацпарке начался пожар

Опубликовано: 11:57, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Три гектара леса горят в Тебердинском национальном парке.

Природный пожар начался в Тебердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии, информирует региональный главк МЧС. Уточняется, что пламенем объят три гектара территории нацпарка.

«Площадь пожара составляет 3,1 гектара. Расстояние до ближайшего населенного пункта – поселка Домбай – 4 км, имеются естественные преграды в виде ручьев»

– МЧС РФ

К борьбе с огнем привлечены более сотни пожарных.

Ранее сообщалось о том, что территория нацпарка была закрыта для туристов в связи с высокой пожароопасностью.