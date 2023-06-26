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В Теберде заработали три экологических туристических маршрута

В Теберде заработали три экологических туристических маршрута
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В карачаево-черкесском Тебердинском нацпарке заработали три экологических туристических маршрута, ранее считавшихся небезопасными из-за погодных условий. Два из них смогут пройти только подготовленные туристы.

В Тебердинском государственном национальном парке в Карачаево-Черкесии заработали еще три экологических турмаршрута, сообщили в администрации нацпарка.

"С наступлением летнего сезона прохождение по маршрутам стало безопасным, и руководством национального парка было принято решение об их открытии. Теперь для посещения доступны турмаршруты "Кругозор Семенов-Баши", "Птышский водопад" и "Мусса-Ачитарские озера", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Все три маршрута пешие, однако они достаточно сложные, и два из них предназначены только для подготовленных туристов.

До этого для посещения в парке были открыты восемь направлений, включая автомобильные и пешие туристические маршруты.

Напомним, Тебердинский природный биосферный заповедник, организованный в 1936 году, стал национальным парком совсем недавно - в августе 2021 года. Он ханимает площадь более 112 тыс га, здесь есть и горнолыжные склоны, и альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров и даже усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.

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