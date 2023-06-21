Компания в КЧР утроит производство халяльных продуктов

Опубликовано: 11:07, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Черкесская компания "Хицунов", выпускающая 40 видов продуктов по стандарту "халяль" и уже завоевавшая заслуженную репутацию у покупателей, к 2025 году намерена утроить мощность производства и расширить ассортимент своих колбас и мясных деликатесов.

К 2025 году компания "Хицунов", чьи производственные площади в столице Карачаево-Черкесии (КЧР) составляют 1,5 тыс кв м, планирует утроить объем производства халяльных колбасных изделий и деликатесов, сообщила президент WANDI Group, глава PR-департамента предприятия Наталья-Нармин Ичаева.

"К 2025 году запланировано увеличение мощности производства на 300% и значительное расширение ассортимента колбас и мясных деликатесов", - рассказала Ичаева, передает ТАСС.

Сейчас компания со штатом более 60 человек производит 10 т сырья в сутки. Готовится запуск производства томленого мяса говядины, конины, курицы и индейки.

"Хицунов" поставляет свою продукцию в 16 регионов страны, постоянно расширяя партнерскую и дистрибьюторскую сеть: сейчас она активно продается в 3 тыс точек продаж. В ближайший фирменные магазины компании заработают в Москве, Черкесске, Нальчике и Махачкале, - добавила Ичаева.

Завод компании выпускает 40 видов продуктов по стандартам халяль из мяса птицы, говядины и баранины, в том числе колбасы, полуфабрикаты и деликатесы.