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В Тбилиси совершил посадку первый за четыре года самолет из России

В Тбилиси совершил посадку первый за четыре года самолет из России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В столице Грузии совершил посадку самолет авиаперевозчика "Азимут". Это первый рейс из Москвы в Тбилиси, совершенный после отмены запрета на полеты.

В пятницу в Тбилиси приземлился первый за четыре года самолет, вылетевший из Москвы. Рейс был выполнен авиакомпанией "Азимут".

Это первый рейс из столицы России в столицу Грузии, совершенный после отмены российскими властями запрета на полеты в Грузию.

Сейчас у аэропорта грузинской столицы проходит акция против возобновления авиарейсов с РФ. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов усилили меры безопасности возле воздушной гавани. Участникам акции не дают проникнуть в терминал прилета.

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