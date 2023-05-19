В Тбилиси совершил посадку первый за четыре года самолет из России

Опубликовано: 14:22, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Грузии совершил посадку самолет авиаперевозчика "Азимут". Это первый рейс из Москвы в Тбилиси, совершенный после отмены запрета на полеты.

В пятницу в Тбилиси приземлился первый за четыре года самолет, вылетевший из Москвы. Рейс был выполнен авиакомпанией "Азимут".

Это первый рейс из столицы России в столицу Грузии, совершенный после отмены российскими властями запрета на полеты в Грузию.

Сейчас у аэропорта грузинской столицы проходит акция против возобновления авиарейсов с РФ. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов усилили меры безопасности возле воздушной гавани. Участникам акции не дают проникнуть в терминал прилета.