В Тбилиси оценили перспективы Грузии как посредника между Ереваном и Баку

Грузия может успешно сыграть роль посредника в армяно-азербайджанском урегулировании, такое мнение выразил вице-спикер парламента, представитель правящей "Грузинской мечты" Гия Вольский.
По его словам, Тбилиси завоевал определенный авторитет на уровне Европы и мира, так что его посреднические усилия могли бы принести плоды.
"Главное, что эти две страны и их лидеры хотят использовать ресурсы Грузии в этом направлении… На Южном Кавказе должен быть мир, нашим семьям нужен мир"
– Гия Вольский
Напомним, накануне в Тбилиси президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности, при условии согласия Еревана, организовать встречи руководителей соответствующих азербайджанским и армянских структур в двустороннем и трехстороннем форматах. С инициативой о посредничестве выступил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.