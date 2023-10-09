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В Тбилиси оценили перспективы Грузии как посредника между Ереваном и Баку

В Тбилиси оценили перспективы Грузии как посредника между Ереваном и Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вице-спикер грузинского парламента рассказал о возможностях, которыми обладает Тбилиси в качестве посредника в нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Грузия может успешно сыграть роль посредника в армяно-азербайджанском урегулировании, такое мнение выразил вице-спикер парламента, представитель правящей "Грузинской мечты" Гия Вольский.

По его словам, Тбилиси завоевал определенный авторитет на уровне Европы и мира, так что его посреднические усилия могли бы принести плоды.

"Главное, что эти две страны и их лидеры хотят использовать ресурсы Грузии в этом направлении… На Южном Кавказе должен быть мир, нашим семьям нужен мир"

– Гия Вольский

Напомним, накануне в Тбилиси президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности, при условии согласия Еревана, организовать встречи руководителей соответствующих азербайджанским и армянских структур в двустороннем и трехстороннем форматах. С инициативой о посредничестве выступил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

Алиев: встреча представителей Азербайджана и Армении может пройти в Тбилиси

Алиев: встреча представителей Азербайджана и Армении может пройти в Тбилиси

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