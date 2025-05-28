В Тбилиси назвали советским подход ЕС к Грузии

Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что на просьбы провести консультации ЕС дает в ответ властям пустые и грубые заявления. Он назвал советским подход Брюсселя к Тбилиси.

Грузия получает от ЕС пустые и даже грубые заявления в ответ на просьбу провести консультации и дискуссии по актуальным темам, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Мы постоянно просим Евросоюз начать консультации и дискуссий по самым актуальным темам. Однако получаем в ответ общие, пустые и даже грубые заявления. К сожалению, на наш, я думаю, европейский подход, в ответ мы получаем советский подход"

- Ираклий Кобахидзе

Он также сравнил нынешний Европарламент с Верховным Советом СССР и передал, что между ними мало отличий: они имеют общий пафос и уровень несправедливости.

Грузинский премьер-министр выразил надежду, что ЕС изменит отношение к Тбилиси, и подчеркнул, что евроинтеграция прописана в Конституции страны.

Напомним, что в последние месяцы граждане Грузии стали меньше доверять Европейскому Союзу: уровень поддержки снизился с 58% до 49%.