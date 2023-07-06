В Швеции сообщили о прогрессе на переговорах с Турцией по НАТО

Опубликовано: 19:45, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница министерства иностранных дел Швеции в соцсетях

В Швеции довольны прошедшими сегодня в Брюсселе переговорами по вопросу вступления в НАТО. В МИД страны отметили, что участникам встречи удалось добиться прогресса.

Участники переговоров, посвященных членству Швеции в НАТО, добились прогресса. Такое заявление сделал по итогам встречи глава МИД Швеции по итогам встречи.

"Сегодня мы добились прогресса, и в этом мы согласны. Процесс продвигается вперед, и в ближайшие дни мы интенсивно поработаем над тем, чтобы стать членом НАТО"

– сказал Тобиас Билльстрем.

Он также рассчитывает на то, что о положительном решении будет объявлено уже на следующей неделе.

"Мы надеемся на объявление положительного решения на следующей неделе, но это решение Турции. Объявление, сделанное во время саммита, также является прогрессом, будет ли оно сделано до или во время саммита, не так важно"

– поведал глава МИД королевства.

Помимо этого, он выразил надежду на то, что переговоры премьера Швеции и президента Турции, которые состоятся в следующий понедельник, будут успешными. Билльстрем также добавил, что Швеция выполнила все требования Турции, необходимые для вступления в организацию.