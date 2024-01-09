В столичный регион приходит новый циклон

Сегодня в столичном регионе немного потеплеет, но во второй половине дня в Москве и Подмосковье начнется снегопад, который принесет с собой новый циклон.

Сегодня в Москве и Московской области будет пасмурно, а во второй половине дня начнется снегопад, а местами метель, которые принесет новый циклон. При этом температура воздуха составит до 6 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Снег. Местами метель. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 3 до 1 градусов мороза, по области от минус 6 до минус 1 градусов. Ветер южный, 6–11 м/c, местами порывы до 17 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет повышенным и составит 749 мм ртутного столба. Циклон принесет и потепление – уже завтра температура воздуха поднимется до -2 градусов, а в четверг наступит оттепель, добавили в Гидрометцентре.