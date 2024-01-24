В столичный регион ненадолго пришла оттепель

На смену легкому морозу и колючему ветру в столичный регион пришла оттепель, ближайшие три дня температура воздуха в Москве и Подмосковье будет держаться в районе 2 градусов тепла, обещают синоптики.

Сегодня днем в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, небольшие осадки и до 2 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, по области от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер западный, 6–11 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет повышенным и составит 757 мм ртутного столба, однако продержится оттепель недолго – уже в пятницу тмпература воздуха начнет падать, а к выходным мороз достигнет 10 градусов в ночные часы.