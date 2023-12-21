В Ставрополе установили рождественский вертеп с живыми ягнятами 

В столице Ставрополья появился вертеп с живыми ягнятами. Его установили накануне Рождества. Животных можно кормить овощами и фруктами, посмотреть на них можно до 15 января.

Возле Андреевского кафедрального собора в Ставрополе установили вертеп с живыми ягнятами, на них приходят посмотреть взрослые и дети.

Как сообщает "АиФ- Ставрополь", вертеп появился накануне Рождества Христова. В нем поселились три ягненка со своими мамами. Во дворе храма также открыли вольер, украшенный новогодними гирляндами.

Отмечается, что ягнят можно кормить овощами и фруктами. Увидеть животных можно до 15 января следующего года. Стоит добавить, что ухаживающие за ягнятами работники заверили, что животным холодная погода не страшна, они выдержат температуру до -15 градусов.