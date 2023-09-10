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В Шови найдено тело еще одной жертвы схода оползня

Оползень
© Фото: Government of Georgia
В Шови продолжают искать жертв оползня, накрывшего курорт в начале прошлого месяца. К настоящему времени спасатели нашли тела 32 жертв.

В Грузии нашли обнаружено тело 32-го погибшего во время трагедии в Шови. Об этом рассказали в МВД страны.

В ведомстве уточнили, что тело лежало в русле руки Чанчахи.

"Поисково-спасательные работы в зоне стихии в муниципалитете Они продолжаются в беспрерывном режиме. На данный момент в зоне стихии обнаружено 32 тела и активно ведутся поиски одного человека"

– пресс-служба

Там отметили, что в поисковой операции задействована дроны, тяжелая техника, плавучие средства и кинологи.

Трагедия в Шови

В начале августа высокогорный курорт накрыл оползень, жертвами которого стали десятки человек. Спасателям удалось эвакуировать из зоны бедствия 210 человек.

Пострадавшие в Шови получат психологическую помощь

Пострадавшие в Шови получат психологическую помощь

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