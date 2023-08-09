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В Шови найдено тело 20-го пострадавшего от оползня

В Шови найдено тело 20-го пострадавшего от оползня
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузинские спасатели продолжают извлекать тела жертв оползня, который сошел в Шови 3 августа. Продолжаются поиски 33 человек.

Рост числа погибших в результате селя, сошедшего в курортном Шови в Грузии, продолжается. Так, согласно последним данным, погибло 20 человек, 33 человека числятся пропавшими без вести.

"По последней информации, в результате [удара] стихии пропавшими считаются 33 человека, из которых, по обновленным сегодня утром данным, найдены тела 20 человек"

– спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили

Также в результате сошедших 3 августа оползневых масс в населенном пункте были разрушены мосты и дороги, пострадали объекты туристической инфраструктуры, в том числе, местная гостиница.

В Грузии нашли еще одно тело жертвы оползня в Шови

В Грузии нашли еще одно тело жертвы оползня в Шови

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