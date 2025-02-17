Вестник Кавказа

В Сочи задержаны 15 рейсов

В Сочи задержаны 15 рейсов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В аэропорту Сочи с ночи действуют ограничения на обслуживание рейсов. На данный момент задержано порядка 15 рейсов.

Ограничения на прием и отправку судов в Сочинском аэропорту привели к задержке 15 авиарейсов.

Воздушная гавань временно приостановила работу с 01.47. На вылет, согласно данным онлайн-табло, задержано более 15 рейсов, в том числе международные - в Тбилиси, Анталью, Алматы.

Кроме того, несколько рейсов пока не смогли добраться до Сочи - задерживается прилет самолетов из Москвы, Минвод, Ижевска, Кургана.

Ограничения введены по соображениям безопасности.

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