В Сочи решат проблему нехватки мест в школах

Городские власти Сочи в ближайшие три года решат проблему нехватки мест в школах и детских садах. В планах администрации построить учебные учреждения на десятки тысяч мест.

В Сочи планируют реализовать масштабный проект по строительству социально значимых организаций. В частности, власти города в течение ближайших трех лет намерены создать свыше 15 тыс школьных мест. Кроме этого, будут построены детские сады почти на 4 тыс мест. Такую информацию опубликовал в своем telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

"Сегодня на стадии подготовки, проектирования и строительства в Сочи свыше 80 социально значимых объектов. <…> В ближайшие три года создадим для наших семей до 15,5 тыс новых мест в школах и почти 3900 мест в детских садах"

– Алексей Копайгородский

Градоначальник заявил, что в планах у администрации дополнить городскую среду новыми спортивными комплексами, а также реконструировать и возвести учреждения культуры и дополнительного образования.

"В Год архитектуры в Сочи на десяти площадках уже вовсю кипит работа – возводим школы, детские сады и спорткомплекс. Параллельно готовим участки и документацию для новых зданий. Социальные объекты сейчас нужны городу, и для нас они в безусловном приоритете"

– мэр Сочи

Кроме этого Копайгородский сообщил, что в селах и поселках района будут созданы новые медицинские центры. Всего власти собираются создать 6 дополнительных медучреждений.