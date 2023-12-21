В Сочи лавины закрыли горнолыжные курорты

В сочинском горном кластере объявлена лавинная опасность. Часть трасс горнолыжных курортов закрыта.

Отдыхающим в горах Сочи грозит опасность схода лавин. Сегодня курорты были вынуждены закрыть большую часть трасс для катаний.

Такую информацию озвучили в пресс-службах горнолыжных курортов.

Отмечается, что на «Красной Поляне» сейчас функционируют только канатные дороги. Все зоны для катания на время перестали работать.

«Газпром Поляна» в темное время суток закроет часть свои трасса на склоне «Альпика». В администрации курорта рассказали, что подъемники продолжат работать.

На «Роза Хутор» также действуют все канатки. Гости смогут прокатиться на трассах, которые располагаются на высоте 1600 метров.

МЧС региона предупреждает о снегопадах в горных районах Сочи в течение двух дней 4 и 5 декабря. Спасатели просят гостей курортов не выходить в горы во время сильных осадков и избегать мест схода лавин.