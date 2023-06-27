В следующем году на Ставрополье заработают первые магазины "Чижик"

Опубликовано: 13:07, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В следующем 2024 году на Ставрополье заработают магазины-дискаунтеры "Чижик", сеть которых в крае планирует открыть ритейлерская компания X5 Group. Снабжаться товарами они будут из распределительного центра в Кавказских Минеральных Водах.

В 2024 году в Ставропольском крае откроются несколько десятков магазинов-дискаунтеров, также в планах ритейлера X5 Group - открытие распределительного центра в регионе Кавказских Минеральных Вод, сообщил министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин.

"В начале будущего года в регионе должны заработать несколько десятков магазинов-дискаунтеров, в которых основную долю составит продукция, выпускаемая под собственной торговой маркой", - написал Полюбин в своем Telegram-канале, передает "Интерфакс"

Речь идет о дискаунтерах "Чижик", обслуживать которые будет будущий распределительный центр, его построят в районе Пятигорска или Минвод.

"Поручил проработать вопрос по определению земельного участка и инвестора для строительства распределительного центра. А также проработаем вопрос необходимого ассортимента, который могут обеспечить локальные производители"

- Денис Полюбин

В крае уже работает 362 торговые точки X5 Group, однако дискаунтеры "Чижик" в регионе пока отсутствуют.