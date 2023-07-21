В Симферополе от пожара спасли 15 бездомных котов

Симферопольские спасатели вытащили из пылающего склада 15 котов, которых приютил владелец помещения. Всех животных удалось спасти.

Сотрудники МЧС РФ спасли 15 бездомных котов от пожара в Симферополе.

Возгорание случилось на складе, где животных приютил владелец помещения. Он готовил для них еду на электрической плите.

Из-за короткого замыкания начался пожар и помещение мгновенно заполнилось ядовитым дымом.

Чтобы спасти питомцев, мужчина позвонил в МЧС.

Пожар напугал кошек, и они разбежались по разным углам помещения.

Сотрудникам ведомства удалось всех поймать и вытащить на улицу. Некоторым из них потребовалась помощь, но в итоге все животные остались целы.