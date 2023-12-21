В ростовских Шахтах тушили пожар на текстильном заводе

В ростовских Шахтах сегодня пылал цех завода по производству текстильных материалов – пострадали 9 человек, огонь тушили больше часа.

Сегодня днем на дежурный пульт спасателей поступило сообщение о взрыве и последующем возгорании на территории ООО "Шахтинский полиэфирный завод", загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Шахты, завод Авангард. В 11:30 мск поступило сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. Обстановка уточняется"

- МЧС России по Ростовской области

Прибывшая по вызову бригада огнеборцев оперативно локализовала возгорание на площади в 360 кв м, на тушении пожара работали 58 специалистов и 17 единиц техники. При этом удалось избежать жертв, однако пострадали 9 человек, написал в своем Telegram-канале глава администрации города Шахты Ростовской области Андрей Горцевский, передает "Интерфакс".

"По уточненным данным, травмы получили 9 человек. Им оказывается медицинская помощь"

- Андрей Горцевский

Одному пострадавшему оказана медпомощь на месте, 3 человека - с ожогами, 5 - с травмами различной степени тяжести, уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ликвидировать возгорание удалось лишь в 12:49, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По факту пожара уже ведется доследственная проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По факту произошедшего организована процессуальная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка соблюдению на предприятии требований техники безопасности и охраны труда"

- СК РФ по Ростовской области

Также прокуратура региона начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов, сообщили в пресс-службе областного надзорного органа.